حمادة البيلي: أتعاون مع مطربين مصريين وعرب في حفلات العام الجديد

كشف الموزع الموسيقي ومنظم الحفلات حمادة البيلي للمال أنه يقوم حاليا بالتحضير لأكثر من حفل غنائي بمناسبة الاحتفال بقدوم العام الجديد 2023 لأكثر من مطرب مصري وعربي أيضا .

وأشار البيلي إلى أنه يقوم بتنظيم حفل غنائي كبير للنجم السعودي عبد المجيد عبد الله في مدينة جدة أوائل العام الجديد .

وتابع قائلا إنه يتعاون مع المطرب هشام عباس أيضا في حفل غنائي بجدة لأول مرة ، أوائل يناير القادم ، لافتا الى أنه يسعى أن تظهر هذه الحفلات الموسيقية بأفضل صورة ومتطورة من حيث الامكانيات الخاصة بتجهيزات الحفل وشكل المسرح والإضاءة وجميع التفاصيل الأخرى .