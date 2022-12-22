«حماة الوطن » يفتح باب القبول لتدريب دفعة ثانية من السيدات علي الخياطة فى مطروح



أعلنت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية لمبادرة طاقات الوطن المنتجة التي أطلقتها الدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة بالحزب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ لتدريب السيدات بالمجان علي ( الخياطة – تفصيل – كروشية – شغل غرز ) بداية من بعد غد السبت ، بمتابعة من تيسير محمود دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالمحافظة ، بعد تخريج وتكريم 32 سيدة بالدفعة الأولي .

ويأتى ذلك في إطار التعاون المثمر وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي وحزب حماة الوطن بمطروح.

وأعلن النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن تدريب السيدات بالمجان علي ( الخياطة – تفصيل – كروشية – شغل غرز ) ، مضيفا :” لمن يرغب في الاشتراك يرجي إحضار صورة بطاقة الرقم القومي بمقر الحزب برج أحمد حبون بجوار مديرية التربية والتعليم بمطروح تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بالمحافظة ، موجها الشكر لفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي علي توفير المدربين لتدريب المتقدمين للحزب” .



وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من تدريب السيدات المتقدمات بالمجان هي تعلم القص وصناعة الحقائب والتفصيل وشغل الغرز والكروشية والخياطة لتكون مهنة لهن ومصدر رزق وعيش ثابتًا يستطعن الكسب منه، وتعزيز المهارات اليدوية لتمكين الفتيات من البدء في مشروعات صغيرة لفتح أسواق جديدة للعمل دون الاعتماد الكلى على فرص العمل الحكومى ، طبقا لتوجيهات القيادات السياسية ، وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب .

وأوضح النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب أننا مستمرون في دعم وتدريب المرأة المطروحية في كافة المجالات ، حيث تمت موافقة المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح علي تدريب السيدات العضوات بالحزب في وحدة التدريب علي المشغولات الصوفية البدوية اليدوية بالقصر التابع لمركز التنمية المستدامة لتخريج سيدات مدربات علي الحوايا وإنتاج وصناعة ( الكليم – السجاد – وغيرها ) لتمكين المرأة اقتصاديا ، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ، بالاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب والمرأة بالمحافظات.

يذكر أن اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن قام بتكريم وتخريج الدفعة الأولي بعدد 32 سيدة متدربة من مركز الأمل 12 بمقر الحزب بمطروح ، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة وبحضور النائب عيسى أبو تمر امين الحزب بمطروح ، والمستشار محمد رحومة أمين التنظيم لحزب حماة الوطن .