«حماة الوطن» يطلق كورسات مجانية لتعليم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بمطروح خلال الإجازة الصيفية

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن قيام أمانة العلاقات الخارجية بالحزب بانطلاق الكورسات المجانية خلال الإجازة الصيفية في اللغة الإنجليزية و الفرنسية و الإيطالية لقضاء وقت مفيد لأبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام ، تحت إشراف محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية ، بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن .

وسيتم إطلاق تلك الكورسات تحت رعاية أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن فى مطروح ، تطلق الكورسات المجاني خلال الإجازة الصيفية ” إنجليزي – فرنسي – ايطالي ” في إطار المسئولية المجتمعية التي يتبناها الحزب اتجاه أبنائنا الطلبة وشباب مطروح .

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، إن مدة الكورسات المجانية شهر ونصف ، بداية من شهر يونيو حتي منتصف شهر يوليو المقبل لمدة يومين أسبوعيا ، وذلك في إطار حرص الحزب علي رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وتنمية مهارات الطلاب علي اللغات الأجنبية وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

من جانبه، أوضح المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بأن انطلاق الكورسات للطلبة والشباب من عمر 14 سنة فيما فوق ، يأتي ذلك ضمن أولويات الحزب نظرا لأهمية اللغات الأجنبية للأجيال الحالية ، بالتزامن مع التطور التكنولوجي الهائل في جميع مناحي الحياة ، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة .



في السياق نفسه، أشار محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح إلى أن مدة الكورس 15 يوما ، من خلال تسجيل الأسماء بمقر الحزب بجوار مديرية التربية والتعليم بمطروح ، يستفيد منها ، طلاب المدارس التجريبية والخاصة وأيضا الشباب الذي يعمل بقطاع السياحة بالمحافظة.