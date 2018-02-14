حماة الوطن: تقديم قانون العمل الجديد يؤكد دعم السيسى للعمالة غير المنتظمة‎

سلوى عثمانقال خيرى سلام، عضو الهيئة العليا والقيادى البارز بحزب حماة الوطن، إن استجابة الحكومة للرئيس السيسى بتقديمها مشروع قانون العمل الجديد الذى يحمى العمالة غير المنتظمة هو خطوة صادقة وجادة لاستعادة حقوق العمالة غير المنتظمة الذين يتخطى عددهم 11 مليون عامل بدون أى حقوق تذكر.وأكد سلام، أن





سلوى عثمان





قال خيرى سلام، عضو الهيئة العليا والقيادى البارز بحزب حماة الوطن، إن استجابة الحكومة للرئيس السيسى بتقديمها مشروع قانون العمل الجديد الذى يحمى العمالة غير المنتظمة هو خطوة صادقة وجادة لاستعادة حقوق العمالة غير المنتظمة الذين يتخطى عددهم 11 مليون عامل بدون أى حقوق تذكر.





وأكد سلام، أن العمالة غير المنتظمة ظلوا طوال حياتهم يتعرضون لظلم وتجاهل واضح بسبب عدم شمولهم فى مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، مؤكدا أن مشروع قانون العمل الجديد سيقنن وضع العمالة غير المنتظمة وسيعيد لهم حقوقهم فى التأمين الصحى والاجتماعى وسيدعم وينشط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحد من البطالة، ويتم ذلك عن طريق إنشاء صندوق لحمايتهم يكون له فروع بكل المحافظات يحدد له رسوم ستحصل من صاحب العمل.