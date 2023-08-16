«حماة الوطن»: الاهتمام الرئاسى بالتوسع الزراعي ضرورة إستراتيجية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية

شدد الدكتور محمد أسعد، نائب رئيس حزب حماة الوطن ، وأمين الشئون المالية بالحزب، على أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية، لمتابعة تطورات المشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”، حيث اطلع الرئيس على ما تم إنجازه من مساحات مزروعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

وأوضح ” أسعد”، أن هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة المصرية لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، وهو ما يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور محمد أسعد، أن نجاح التكليفات الرئاسية يحقق الأمن الغذائي لمصر والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري، كما يعمل على مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية.