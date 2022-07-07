حل لغز قتل مواطن داخل مسكنه في القاهرة.. والمتهم: «طعنته لخلافات بيننا»

توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة قتل مواطن داخل مسكنه في محافظة القاهرة، بعدما عثرت على الجثمان وبه عدة طعنات،وضبطت مرتكب الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص بها عدة طعنات متفرقة بالجسم، داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما.

وبارشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.