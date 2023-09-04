حل لغز قتل «مزارع» في الدقهلية.. وضبط الجاني

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات واقعة قتل مزارع بعد اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض في محافظة الدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مزارع، إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة في الجسم.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخص -مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه والمجني عليه، اعتدى عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وبارشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.