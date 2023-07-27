حل لغز قتل «عامل» في القاهرة.. والجناة: «استدرجناه لشقة وأنهينا حياته»

ألقى رجال مباحث القاهرة ، القبض على مسجلي خطر لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما، في منطقة حدائق القبة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا عن استقبال إحدى المستشفيات لجثمان شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق- مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع شقيق المتوفي، وآخر، وبسؤالهما أقرا باعتداء شخصين على المتوفي محدثين إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم حددت المتهمين، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف أنه عقب اكتشاف أحدهما استيلاء المجني على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه استعان بالمتهم الثاني، وتوجها لمحل سكن المجني عليه، واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، خرطوم مياه، قطعة خشبية مدببة.

وبارشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، واتخذت الإجراءات القانونية.