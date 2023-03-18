حل لغز قتل سيدة بمسكنها في بني سويف.. والمتهمة: «رفضت إقراضي أموالًا فسرقت ذهبها»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمة بارتكاب جريمة قتل سيدة مسنة داخل مسكنها في محافظة بني سويف، عقب ذهابها للاقتراض منها ورفض المجني عليها، منا دفع السيدة لإنهاء حياتها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

كان مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف ، قد تلقى بلاغًا من شخص عن اكتشافه وفاة والدته ربة منزل، بمسكنهما الكائن بدائرة المركز، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تربطها معاملات تجارية بالمجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأضافت أنها توجهت للمجني عليها لاستدانة مبلغ مالي منها إلا أن الأخيرة رفضت فحدثت بينهما مشادة كلامية، فحاولت المجني عليها الاستغاثة مما دعاها لكتم أنفاسها والاعتداء عليها، محدثةً إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على مصوغاتها الذهبية.

وبارشادها أمكن استعادة المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.