حل لغز قتل تاجر فاكهة في القليوبية.. والمتهم: اختلفنا ماديًا فأصابته بطلق ناري

توصلت أجهزة البحث الجنائي، إلى حل لغز جريمة قتل تاجر فاكهة في محافظة القليوبية بإطلاق عيار ناري تجاهه، بعد حدوث خلافات مالية مع شخص آخر، وألقت القبض على المتهم مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال جثة تاجر فاكهة -له معلومات جنائية- بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى.

وبسؤال شقيقه عامل اعترف بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص لا يعلم بياناته، تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، حددت مرتكب الواقعة عامل -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، 3 بنادق خرطوش، عدد من الطلقات، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.