حل لغز العثور على جثمان «مسجل خطر» في السويس

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمديرية أمن السويس ، وحددت وضبطت مرتكب الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول وبها جروح متفرقة.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس ، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه (له معلومات جنائية) ووراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه نظرًا لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجني عليه بالضرب، دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله.

وأضاف أنه استدرج للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف، وتعدى عليه بسلاح أبيض “مطواة”، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبارشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.