حل لغز العثور على جثمان طالب مقتولًا في كفر الشيخ

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات واقعة العثور على جثة طالب في محافظة كفرالشيخ ، وتمكنت من القبض على مرتكب جريمة قتل المجني عليه، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كان مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طالب بدائرة المركز، وبها جروح وكدمات متفرقة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق مركبة “توك توك” -مُقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

واتضح أن المجني عليه والقتيل تقابلا واستقلا مركبة “توك توك” قيادة المتهم، وأثناء السير أوهمه بوجود عطل في المركبة، وطلب منه النزول لاستبيان الأمر ثم غافله واعتدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر، فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على مبلغ مالي كان بحوزة المجنى عليه.

وبارشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه ومركبة “توك توك” المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.