حل لغز العثور على جثمان سيدة داخل جوال في أكتوبر.. وضبط الجاني

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مرتكب واقعة قتل سيدة وإلقاء جثمانها في جوال بمنطقة السادس من أكتوبر ، وكشف تفاصيل ودافع الجريمة.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جُثة سيدة مقيمة داخل جوال وحول رقبتها قطعة من القماش، وبها كدمات بالوجه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي في الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه سبق تعرفه على المجني عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما، وخلالها تعدى عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش “المعثور عليها” فأودى بحياتها.

وأضاف أنه وضع الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور باستخدام تروسيكل بدون لوحات معدنية، وأمكن ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.