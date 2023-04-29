حل لغز العثور على جثمان سائق «توك توك» في مجرى مائي بالدقهلية.. والمتهم: «سرقت أمواله»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل سائق “توك توك” في محافظة الدقهلية عقب العثور على جثمانه داخل إحدى المجاري المائية في مدينة نبروه، وتوصلت إلى أن الجاني ارتكب الجريمة ليتمكن من سرقة الضحية بعدما شاهد معه مبلغًا ماليًا.

كان مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق “توك توك”، داخل أحد المجاري المائية في المنطقة، ووجدوا المركبة الخاص به على مسافة قريبة منها.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص مقيم بدائرة المركز، مشيرين إلى كشف هوية الضحية وأنه مقيم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليه مُنذ فترة.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة تقابلا مصادفة بأحد المقاهى بدائرة المركز، وشاهد المجني عليه وبحوزته مبلغ مالي فعقد العزم على سرقته.

وأوضح أنه طلب من المجني عليه توصيله لأحد الأماكن وفي الطريق توقف القتيل وترجل من “التوك توك” فتتبعه المتهم وباغته بالضرب على رأسه بقطعة حجرية من الخلف، محدثًا إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على مبلغ مالي، ودفعه بالمجرى المائي محل العثور.

وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، مشيرًا إلى انفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.