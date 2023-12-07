حل لغز العثور على جثمان سائق «توك توك» في مصرف مائي بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل سائق «توك توك» وإلقاء جثمانه في مصرف مائي بمحافظة الغربية، بعدما اتضح أن الجاني تخلص منه بعد استدراجه بدافع سرقة مركبته.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية ، بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة “توك توك” -مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ- بها عدة جروح بالجسم ملقاة في أحد المصارف المائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، جزار -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجرءات ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزته على مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقال إنه استدرج المجني عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة.

وأضاف أنه بعد وصولهما إلى محل الواقعة باغته واعتدى عليه بسلاح أبيض سكين، فأحدث إصابته التي أودت بحياته وتخلص من جثة المجني عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور واستولى على المركبة.

وأشار إلى أنه استعان بسائق مركبة “توك توك”، له معلومات جنائية، للتوسط في بيع المركبة لعميل “سىء النية” سائق حفار، وضبط المتهمين.

وأوضح أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولي عليه، وبمواجهة المتهمين سالفي الذكر أيدا ماسبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.