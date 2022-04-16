توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى لغز العثور على جثمان سائق في طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بعدما اكتشفت جريمة قتل ارتكبها عاطل ليتمكن من سرقة سيارة تاكسي مملوكة للمجني عليه، لكنه فشل، وألقت القبض على المتهم.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جُثة سائق -مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا- في طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مُسجاة على الأرض بجانب الطريق وبها عدة طعنات متفرقة بكامل ملابسه، والعثور على سيارة أجرة “تاكسي” ملك شخص سارية التراخيص، وبها آثار دماء على مقعد السائق وبجوار السيارة سكين مُدمم ومفتاح السيارة.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا- سبق عمله بإحدى المشروعات الإنشائية الحديثة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم تبين عدم تواجده بمحل إقامته، وأنه على خلاف مع أهليته لتعديه الدائم بالضرب على والديه.

وبتكثيف الجهود وردت معلومات مفادها تواجد المتهم بمدينة مطروح، واعتزامه الهرب لإحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن مطروح أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وعقد العزم على سرقة إحدى سيارات الأجرة عقب قتله لسائقها.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق العمرانية الحديثة، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل البلاغ غافله، وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها، فأحدث إصابته المشار إليها لكنه ترجل من السيارة بمفتاحها، فلم يعثر المتهم عليه، فلاذ بالهرب عقب استيلائه على الهاتف المحمول الخاص وأخفاه بأحد الأماكن الصحراوية المتاخمة لمكان الواقعة.

كما أرشد عن الهاتف المستولي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.