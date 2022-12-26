حل لغز العثور على جثمان داخل سيارة بالتجمع.. والجناة: «قتلناه لسرقته»

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، عن لغز العثور على جثمان شخص مقتولًا داخل سيارته المتروكة في إحدى المناطق بالتجمع الأول، بعدما اتضح أن لصوص خدعوه لسرقة سيارته وبعد قتل المجني عليه، نفذ وقود السيارة مما دفعهم لتركها بالجثمان، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وأموال بحوزته، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

جريمة قتل بالتجمع

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا يفيد بوجود سيارة متروكة في إحدى الطرق بالمنطقة، وعليها آثار دماء.

وبالانتقال والفحص عُثر على السيارة المشار إليها متوقفة بجانب الطريق بالمنطقة محل البلاغ، وبداخل حقيبة السيارة جثة شخص -مقيم بمحافظة الشرقية- بها جروح قطعية متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان -مقيمان بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بهدف الاستيلاء على السيارة قيادة المجني عليه، واستيقاف المجني عليه بدعوى توصيلهما إلى إحدى المناطق.

الجناة: الوقود نفذ قبل إتمام السرقة

وأضاف الجناة أنه عقب وصولهما تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، ووضع جثته داخل شنطة السيارة، مع الاستعانة بعامل، لمساعدتهما في قيادة السيارة والتخلي عنها بمكان العثور عقب نفاذ وقودها، ثم الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته الشخصية.

وأشار المتهمين إلى أنه عقب ذلك اتصل أحد المتهمين بشقيقه لاصطحابهم لمحل سكنهم، وبعد وصولهم تخلص من متعلقات المجني عليه، والتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، والتصرف فى الهاتف المحمول بالبيع لدي عميلهما “سئ النية” عامل -مقيم بمحافظة الجيزة- أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولي عليه.

وباستهداف باقي المتهمين أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.