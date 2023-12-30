حل لغز العثور على جثمان بائع خضراوات في الدقهلية.. والمتهم: شاهدته يسرق «توك توك» بالإكراه

توصلت الأجهزة الأمنية، إلى حل لغز العثور على جثمان بائع خضراوات في محافظة الدقهلية مقتولًا بعيارين ناريين، بعدما اتضح أن الجاني شاهده ومعه آخرين أثناء سرقة مركبة توك توك بالإكراه فأنهى حياته وهرب الآخرين.

بدأ كشف الجريمة، بعدما تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا بالعثور على جثة بائع خضروات -له معلومات جنائية- وبها عيارين ناريين، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على متعلقاته الشخصية هاتف محمول حافظة نقود بها مبلغ مالي.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، إلى أن المجني عليه كان يتواجد بمحل الواقعة ويحمل بندقية خرطوش، وبرفقته عنصرين إجراميين -لهما معلومات جنائية- وشرعوا في سرقة مركبة “توك توك” كُرهًا عن قائدها، وأثناء ذلك أطلق مُستقل “التوك توك” عيارًا ناريًا، مُحدثاً إصابة المجني عليه فأودى بحياته ولاذ مرافقي المجني عليه بالهرب.

وأمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وفي وقت لاحق أمكن تحديد وضبط سائق مركبة “التوك توك”، وتبين أنه عاطل.

وبمواجهته أيد ما سبق، وقال إنه كان يستقل التوك توك رفقته عاطل له معلومات جنائية، وأفاد بأن الأخير هو مُطلق الأعيرة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه لدى مشاهدته للمجني عليه يحمل بندقية وبرفقته سالفي الذكر ومحاولتهم سرقة “التوك توك” بالإكراه، أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته من داخل المركبة تجاه المجني عليه فأودى بحياته ولاذ مرافقيه بالهرب، فاستولى على البندقية الخرطوش التي كانت بحوزة المجني عليه وانصرف.

كما أرشد عن البندقية آلية المستخدمة في الواقعة، البندقية الخرطوش المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بمحافظة الغربية، وضبط مرتكبي الواقعة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغًا بالعثور على جثة سائق -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، بجوار أحد المصارف المائية، وبها عيار ناري بالصدر.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، من تحديد مرتكبي الواقعة 4 عاطلين -لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية و2 خزينة، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم قرر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من البندقية الآلية المضبوطة، محدثًا إصابته التي أودت بحياته لخلافات سابقة بينهما بالتعاون مع باقي المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.