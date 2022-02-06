سيـــاســة

حل المجلس الأعلى للقضاء فى تونس.. والرئيس : تباع فيه المناصب

الرئيس التونسى : تعيينات القضاة تتم حسب الولاء
أحمد فراج 11:05 ص, الأحد, 6 فبراير 22 11:05 ص, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء فى البلاد، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء ويتوقع أن تؤجج غضب معارضيه، بحسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس التونسي إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.

قرار الرئيس التونسي بحل المجلس يأتى بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة

ويأتي قرار الرئيس التونسي بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

اقرأ أيضا  عضو مجلس الشيوخ يتقدم باقتراح إنشاء كوبرى على النيل في مغاغة

وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

من صلاحيات المجلس حسن سير القضاء وضمان استقلاليته

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

الرئيس التونسى: تعيينات القضاة تتم حسب الولاء

وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية، إن “هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

اقرأ أيضا  النسخة الكاملة لمشروع قانون المجلس الصحي قبل مناقشته بالبرلمان (مستند)

وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.

وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب وقال إنها استهدفت إنقاذ البلاد.

ويواجه سعيد انتقادات واسعة من معارضيه بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.

تظاهرات مرتقبة اليوم

وسيتظاهر يوم الأحد عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الإرهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.

اقرأ أيضا  خلال زيارة تميم لواشنطن .. بايدن يمنح قطر صفة «حليف رئيسي من خارج الناتو»

ومن المتوقع أن يحتج أيضا أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد.

وقال سعيد : “أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء.”

وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا.

واستخدمت الشرطة الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصي لتفريق احتجاج ضد سعيد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

أمير قطر وولي عهد أبوظبي يجتمعان للمرة الأولى منذ تحسن العلاقات

أحمد فراج 10:43 ص, الأحد, 6 فبراير 22

التنمية المحلية تحذر من رفع تعريفة الركوب: هناك مسائلة قانونية (فيديو)

حسين القباني 1:01 ص, الأحد, 6 فبراير 22

مذبحة الزمالك .. النيابة العامة تحقق في مقتل خمسة وانتحار قاتلهم

المال - خاص 9:01 م, السبت, 5 فبراير 22

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه وكشف 259 جريمة خلال يناير

أماني عوض 7:38 م, السبت, 5 فبراير 22

اقتراح بمجلس الشيوخ لتفعيل آليات جديدة لحماية الشهود والمبلغين

ياسمين فواز 5:53 م, السبت, 5 فبراير 22

تأجيل محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد إلى 5 مارس

المال - خاص 4:19 م, السبت, 5 فبراير 22