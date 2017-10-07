حل أزمة ممفيس للأدوية خلال أيام

محمود: لا صحة لما تردد حول بيع حصة لمستثمرين خليجيينمصطفى طلعتتسعى الشركة القابضة للصناعات الدوائية إلى إعادة تشغيل مصانع شركة ممفيس للأدوية، التابعة لها، بعد توقفها نهاية الأسبوع الماضي.أكد محمد محمود، رئيس القطاع المالي بشركة ممفيس للأدوية، أن هناك تواصلا مستمرا بين قيادات الشركة ومسئولين با

محمود: لا صحة لما تردد حول بيع حصة لمستثمرين خليجيين



مصطفى طلعت

تسعى الشركة القابضة للصناعات الدوائية إلى إعادة تشغيل مصانع شركة ممفيس للأدوية، التابعة لها، بعد توقفها نهاية الأسبوع الماضي.

أكد محمد محمود، رئيس القطاع المالي بشركة ممفيس للأدوية، أن هناك تواصلا مستمرا بين قيادات الشركة ومسئولين بالقابضة ووزارة قطاع الأعمال لإعادة تشغيل الشركة، متوقعا أن يتم حل الأزمة خلال أيام.

وأوضح “محمود”، لـ”المال” أن الأزمة تعود في الأساس إلى قيام الشركة بتخفيض مكافأة الأرباح السنوية عن العام المالي 2016-2017 من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط، وهو ما رفضه العمال وقررو الدخول في اعتصام، نافيا ما تردد حول بيع حصص من الشركة لمستثمرين خليجيين، أو طرح الأمر للنقاش.

يذكر أن العاملين بالشركة قرروا الاعتصام يوم الأربعاء الماضي، اعتراضا على تخفيض الشركة قيمة مكافأة الأرباح عن العام الماضي بسبب تحقيقها خسائر، وقرر مجلس الإدارة إغلاقها مؤقتاً منذ ذلك التاريخ بغرض الحفاظ على الأصول والممتلكات، وفقا لبيان الشركة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للشركة، تصدر ممفيس منتجاتها إلى حوالى 30 دولة على مستوى العالم، وبدأت نشاطها عام 1940، وتمتلك الشركة القابضة للأدوية نحو 60% من أسهمها، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نحو 10% من الأسهم، والنسبة المتبقية أسهم حرة تداول بالبورصة.

ويبلغ رأس المال “ممفيس” المرخص 100 مليون جنيه، والمدفوع 56.25 مليون جنيه، وتحولت الشركة للخسارة في العام المالي الماضي بخسائر بلغت 34.220 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 89 ألف جنيه.