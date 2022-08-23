«حلوان لمحركات الديزل» تستهدف تحقيق 950 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالي الحالي

تستهدف شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) نموًا فى إيراداتها خلال العام المالى الحالى (2023/2022) لتصل إلى 950 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال «بخيت» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن المصنع حقق إيرادات بلغت 855 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى (2021/ 2022).

يشار إلى أن الشركة حققت إيرادات بلغت 725 مليون جنيه خلال العام المالى -2020 2021.

وأنشئت الشركة عام 1960 وتم افتتاحها فى 1963 بهدف إنتاج محركات الديزل وبناء الوحدات الصناعية التى تدار بمحركات الديزل وتطبيقاتها، وهى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومتخصصة فى إنتاج محركات الديزل، وطلمبات المياه، والجرارات الزراعية.

كان «بخيت» صرح لـ«المال» سابقًا، بأن المحرك الذى يتم إنتاجه بالشركة يستخدم فى توفير القدرة لمختلف الأغراض الصناعية والزراعية ولتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أنه يتم تصنيع أجزاء المحرك بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تصنع محركات الديزل ذات السرعات العالية مع صغر الحجم وبتصميمات هندسية متميزة وتغطى نطاق قدرات تبدأ من (7.7 – 205 حصان).

وتابع أنه إلى جانب ذلك تقوم شركة حلوان لمحركات الديزل بإنتاج وحدات توليد الطاقة بقدرات مختلفة (ومنها وحدات توليد الكهرباء المعزولة صوتيا لاستخدامها فى المستشفيات)، وقطع غيار محركات الديزل، ولوحات التشغيل والتحكم ولوحات نقل الأحمال الأوتوماتيكية، ووحدات اللحام بالقوس الكهربائي، ومضخات إطفاء الحريق.

ويشارك المصنع فى تنفيذ 32 مشروعا قوميا، منها مشروعات صرف ومحطات مياه وتبطين ترع، وخزانات إسنا، وقناطر إسنا، والسد العالى، ووحدات الرش والتعقيم، ومضخات مشروعات تطوير الرى، والمسارح المتنقلة، وتطوير المزلقانات ونظم الإشارة، ووحدات تجفيف الذرة، بحجم أعمال يصل إلى 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذها على 5 سنوات.

وقال «بخيت» إن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج محرك ذات تكنولوجيا ومواصفات حديثة داخل مصنع حلوان بـ«براند» عالمى، وتضم قائمة التفاوض «لامباردينى الإيطالية، أشوجليلانت الهندية»، وشركة دويتس الألمانية.

وأضاف أنه يتم التفاوض على نسبة تصنيع محلى للمحرك المستهدف إنتاجه لا تقل عن %80 وذلك بهدف استقدام تكنولوجيا حديثة فى مجال تصنيع محركات الديزل.