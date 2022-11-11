«حلوان للأجهزة المعدنية» تدشن خطا جديدا لإنتاج الفريون «R410A / R134A»

بدأت شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج الفريون ” R410A / R134A “، بالتعاون مع “شركة الحلول البيئية والصناعية” بالمملكة العربية السعودية، فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالإنفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات الصناعية بالداخل والخارج وأيضاً إستغلال كافة الإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لتدشين خطوط إنتاج جديدة تعطى قيمة مضافة للإقتصاد القومى

وفى هذا الصدد أشار الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء العلاقات التاريخية وأواصر الترابط والتآخي بين مصر والسعودية.

وأوضح أن وحدة إنتاج الفريون والتى تم بدء التشغيل التجريبى لها تقوم بإنتاج نوعين من الفريون، النوع الأول ويُعرف باسم (R410A) ويتميز بالعديد من الخصائص وهى أنه ( غير قابل للإشتعال، غير سام، صديق للبيئة، ليس له لون، درجة غليانه تبلغ 52 درجة مئوية، موفر للطاقة) أما النوع الثانى والذى يتم إنتاجه داخل نفس الوحدة فيُعرف باسم (R134A).

وأشار إلى أن النوع الثاني يتميز بأنه من مكونات HFC ” مركبات الهيدروفلوروكربونات ” وهو البديل للفريون R12 كما يعد غاز خامل لا يتفاعل كيميائياً مع أى مركبات أخرى غير قابل للإشتعال والإنفجار ولا يتفاعل مع طبقة الأوزون ويذوب في الماء عند درجة حرارة 25 درجة مئوية كما أنه يتمتع بخاصية كبيرة من لإمتصاص الحرارة.

من جانبه أعرب محمد بن فهد بن محمد بن سجاء ممثل شركة “الحلول البيئية والصناعية” السعودية عن سعادته ببدء تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية.

وأشار إلى اهتمام الشركات السعودية بتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية -سواء بين القيادتين أو الشعبين الشقيقين- من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم.