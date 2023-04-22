«حلوان للأجهزة المعدنية»: بدء الإنتاج التجريبي للجراجات متعددة الطوابق (صور)

أعلن المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، عن بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية.

وقال في بيان لوزارة الإنتاج الحربى اليوم، إنه جار التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراجا مزدوجا و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.

ومن ناحيةٍ أخرى أشار “جمعة”، إلى افتتاح “أكاديمية 360 الحربي” لتدريب أبناء العاملين بنادي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) على لعبة كرة القدم، وذلك للأطفال من سن 5 سنوات لسن 16 سنة في ضوء الحرص على توفير سبل الدعم والرعاية للعاملين بالإنتاج الحربي ولأسرهم.

وأعرب العاملون بالشركة عن سعادتهم بافتتاح الأكاديمية والتي ستساهم في تعزيز مهارات أبنائهم من خلال الإشتراك ببرامج رياضية مفيدة تحت إشراف قيادات متخصصة.

وصرح رئيس مجلس إدارة “حلوان للأجهزة المعدنية” بأن كلية الفنون التطبيقية (قسم التصميم الصناعي) بجامعة دمياط قامت بزيارة الشركة (مصنع 360 الحربي) للتدريب في خطوط الإنتاج وذلك في إطار حرص الشركة على القيام بدور مجتمعي لخدمة طلبة الجامعات.