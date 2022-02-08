حلم النهائي لم يكتمل.. الأهلي يخسر من بالميراس ويُنافس على برونزية مونديال الأندية

خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في أبو ظبي، بهدفين دون رد. وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد. هدفي فريق بالميراس البرازيلي…

خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في أبو ظبي، بهدفين دون رد.

وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

هدفي فريق بالميراس البرازيلي جاءوا عن طريق رافئيل فيجا مع نهاية الشوط الأول ودودو مهاجم الفريق مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وسينتظر النادي الأهلي بطل قارة إفريقيا، الخاسر من لقاء نصف النهائي الأخرى بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، للمنافسة معه لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت المقبل، على ملعب آل نهيان في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسيتم إذاعتها عبر تطبيق “Ad Sports” بشكل مجاني.

وتُعد هذه المرة هي الرابعة التي يلعب فيها الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خلال تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية.