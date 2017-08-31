حلم المونديال.. مصر ضيف ثقيل علي أوغندا

علي المصري: يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا علي مضيفه الأوغندي، في الثالثة عصر اليوم الخميس، علي ملعب "مانديلا الوطني" بالعاصمة كمبالا. في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في روسيا العام القادم. ويبحث الفراعنة، بقيادة الأرجنتيني هيكتو

علي المصري:

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا علي مضيفه الأوغندي، في الثالثة عصر اليوم الخميس، علي ملعب “مانديلا الوطني” بالعاصمة كمبالا. في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في روسيا العام القادم.

ويبحث الفراعنة، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيدهم، من أجل تخطي خطوة جديدة، للوصول لحلم التواجد في المحفل العالمي، خاصة وأن مصر تغيب عن كأس العالم، منذ آخر مشاركة عام 1990 بإيطاليا، تحت قيادة الراحل محمود الجوهري.

ويأمل كوبر ورفاقه، والحضري وزملاؤه، في خطف النقاط الثلاث من مواجهة اليوم، قبل أن يحل المنتخب الأوغندي ضيفا علي مصر، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويملك منتخب مصر في رصيده ست نقاط، يحتل بهم صدارة المجموعة الخامسة، ويطمح في إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده، للتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق حلمه بالصعود للمرة الأولى منذ 28 عامًا، فيما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لغانا صاحبة المركز الثالث، فيما تقبع الكونغو في قاع المجموعة، بدون رصيد من النقاط.

واستهل منتخب الفراعنة، مشواره بالمجموعة بالفوز 2-1 على الكونغو في برازفيل، قبل أن يتغلب 2-0 على ضيفه منتخب غانا، بملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية بالجولة الثانية.

ويرغب منتخب مصر، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام، ويأمل في الفوز بمباراتيه على أوغندا، حتى يسهل من مهمته في بقية مسيرته بالمجموعة، وكي يتجنب الحسابات المعقدة التي قد يقع فيها حال تعثره بأحد اللقاءين.

من جانبه، قال كوبر، إن الفراعنة جاهزون بقوة لتقديم مستوي مشرّف أمام أوغندا، وأن لاعبي المنتخب والجهاز الفني، لديهم ثقة كاملة في تجاوز هذه المباراة، وإضافة 3 نقاط جديدة للاقتراب بقوة نحو الصعود المونديالي، وذلك قبل استضافة أوغندا في مباراة العودة في الخامس من سبتمبر المقبل بملعب برج العرب.

وتابع المدير الفني :” لدينا معلومات كثيرة عن نقاط القوة والضعف في الفريق الأوغندي مثلما هو الأمر بالنسبة لهم، لكن علينا أن نستفيد من ثقتنا قبل المباراة، ومن خبرتنا الكبيرة في تجاوز هذه المواجهة لصالحنا، واعترف في الوقت ذاته أن تأخر انضمام اللاعبين المحترفين لتدريبات المنتخب الوطني أقلقه ولو بعض الشيء، لكنّه يثق في قدراتهم وحماسهم وطموحهم في صناعة الفارق أمام أوغندا.

وأضاف : ” إصابة الثنائي علي جبر ومصطفى فتحي أحزنني بالتأكيد، فالأول أصيب في مران المنتخب أما الثاني فأتى لنا من التعاون السعودي وهو يعاني من إجهاد ترتّب عليه إصابة،لكن علينا التعامل مع الأمر الواقع ولدينا البدائل الأفضل والقادرة علي تعويض أي غيابات”.

وأنهى حديثه قائلا :” كنت أتمنى ضم جميع اللاعبين لمباراة الذهاب، لكنني فضّلت اصطحاب عدد معين حتى أستطيع التركيز معهم بشكل أكبر، كما أن اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار قد يتم الاستعانة بهم في مباراة العودة ببرج العرب ، فالجميع علي قدر المسئولية ويُدركون أهمية الحدث الذي يشاركون فيه.

وأدى المنتخب مرانه الأساسي مساء أمس الأربعاء، علي ملعب المباراة، واستغرق المران ساعة كاملة، ووضح ارتفاع الروح المعنوية للاعبين قبل المباراة المنتظرة، وحضره المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب، والدكتور كرم كردي رئيس البعثة، والمهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة.

وحرصت السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر في أوغندا، على مؤازرة الفريق ومعها أعضاء البعثة الدبلوماسية، وبعض المصريين المقيمين في كمبالا، من خلال حضورهم للمران الأخير للفراعنة قبل اللقاء.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، عن الاتفاق على ارتداء منتخب مصر الزي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس مرمى الفراعنة اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخب الأوغندي الزي الأحمر.

حضر الاجتماع الدكتور كرم كردى رئيس البعثة، والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، والدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفريق، ورامي بكر الإداري، وعبد الله سيد مسئول المهمات بالمنتخب.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب غانا لقاء الجولة ذاتها، مع الكونغو، غدا الجمعة، في كوماسي بغانا، قبل أن يلتقيا مجددا يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة الكونغولية برازافيل.

