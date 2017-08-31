حلم المونديال.. مصر تسقط أمام أوغندا وتفقد الصدارة

علي المصري سقط منتخب مصر الأول، بهدف نظيف، أمام مضيفه الأوغندي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "مانديلا الوطني"، بالعاصمة كمبالا، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. بتلك الخسارة فقَد منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة ا

علي المصري



سقط منتخب مصر الأول، بهدف نظيف، أمام مضيفه الأوغندي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “مانديلا الوطني”، بالعاصمة كمبالا، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.





بتلك الخسارة فقَد منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بعدما تجمّد رصيده عند ست نقاط، فيما رفع المنتخب الأوغندي رصيده للنقطة السابعة، ليقفز لصدارة المجموعة، فيما تحتل غانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، و ستلقى منتخب الكونغو “الأخير دون رصيد من النقاط”، غدًا الجمعة، في كوماسي.

بدأت المباراة بجس النبض بين المنتخبين، وكانت أخطر مشاهد ربع الساعة الأولى من اللقاء، عندما أخرج عصام الخضري حارس وقائد منتخب مصر، تسديدة من الناحية اليسرى في الدقيقة 13، من إيمانويل أوكوي، أخرجها السد العالي ببراعة لضربة ركنية.

ومن ارتباك داخل منطقة جزاء مصر، في الدقيقة 15، اصطدم عصام الحضري بأحمد حجازي في كرة مشتركة، وتعرّض حارس الفراعنة للإصابة، وتدخّل الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، لكن قائد الفراعنة أصر على استكمال اللقاء.

وكانت أولى الهجمات الخطرة لمصر، على مرمى أوغندا، في الدقيقة 25، عندما لعب محمد صلاح كرة ركنية خطيرة وخادعة، يمسك بها الحارس الأوغندي أونيانجو، قبل أن تتخطى خط المرمى.

وعاد الحضري ليتألق من جديد في الدقيقة 33، وأنقذ تسديدة أوتشوا الخطرة على مرتين، وردّ منتخب مصر بهدف لمحمود عبدالمنعم “كهربا”، ألغاه الحكم الموريتاني علي لمغيفري بداعي التسلل، في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 38 حوّل ديريك نسيبامبي، لاعب أوغندا، كرة عرضية برأسه تجاه المرمى، لكن الحضري كان لها بالمرصاد وأخرجها لضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 43 أخطر فرص مصر، عندما توغّل عبد الله السعيد داخل منطقة جزاء أوغندا، لكن كرة عرضية أبعدها دفاع أصحاب الأرض والجمهور، ولم يحتسب حكم اللقاء سوى دقيقة واحدة “وقت محتسب بدل ضائع”، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، التبديل الأول بنزول رمضان صبحى بديلًا لمحمود حسن “تريزيجيه”، وقام الجهاز الطبي بعلاج عصام الحضري بعد شكواه من إصابة بالركبة، واستمر في قيادة الفراعنة بالشوط الثاني.

ومن خطأ فادح لمحمود كهربا في التغطية، استغلها فاروق ميا ليسدد كرة صاروخية أنقذها الحضري في الدقيقة 51، وأخرجها لضربة ركنية، لترتد لأوكوي الذي توغّل في منطقة الجزاء، وسدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد، لتعلن عن الهدف الأول لأوغندا.

وحاول منتخب مصر العودة للقاء، بعدما تلقّت شباك مصر هدفًا أول، وسدد عبد الله السعيد كرة قوية، في الدقيقة 61، أمسكها أونيانجو بثبات، وبعدها بدقيقة أرسل رمضان صبحي كرة عرضية، قابلها محمد صلاح برأسه، وتصدَّى لها الحارس الأوغندي بأعجوبة، لترتد لكهربا مشتركة مع الدفاع الأوغندي، لتخرج لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 66 أجرى كوبر التغيير الثاني بنزول عمرو جمال بديلًا لمحمود كهربا، وفي الدقيقة 73 دخل صالح جمعة بديلًا لطارق حامد، وسدد أوتشايا ضربة حرة مباشرة، اصطدمت بشباك الحضري من الخارج، في الدقيقة 76.

وكاد البديل صالح جمعة يحرز هدف التعادل للفراعنة، في الدقيقة 85، بعدما مرّر محمد صلاح كرة ماكرة، سدّدها جمعة ساقطة، أخرجها أونيانجو ببراعة وصعوبة، لضربة ركنية.

واحتسب حكَم اللقاء الموريتاني علي لمغيفري، أربع دقائق “وقت محتسب بدل ضائع”، اعترض عليها الجهاز الفني لمنتخب مصر، وتمت زيادتها لسبع دقائق، لم تشهد جديدًا، لتنتهي المباراة بخسارة مصر بهدف نظيف، ويفقد الفراعنة الصدارة، انتظارًا للقاء الجولة الرابعة، أمام منتخب أوغندا يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.