حلم المونديال.. تشكيل هجومي في مباراة الصعود

علي المصري أعلن الجهاز الفني للمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، التشكيل الرسمي للفراعنة، في مباراة الكونغو، التي ستقام في السابعة مساء، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية. وسيحرس المخضرم عصام الحضري مرمي الفراعنة، ويلعب…

علي المصري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، التشكيل الرسمي للفراعنة، في مباراة الكونغو، التي ستقام في السابعة مساء، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

وسيحرس المخضرم عصام الحضري مرمي الفراعنة، ويلعب أمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد عبدالشافي، وثنائي الارتكاز محمد النني وطارق حامد، ويتواجد الثلاثي رمضان صبحي ومحمد صلاح وصالح جمعة خلف رأس الحربة الصريح أحمد حسن “كوكا”.

ويجلس على مقاعد البدلاء، شريف إكرامي وأحمد المحمدي وأحمد الشناوي وعلي جبر وسعد سمير وعمر جابر وحسام عاشور وسام مرسي وعمرو جمال ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه ومؤمن زكريا.

واستبعد كوبر ورفاقه، عبدالله السعيد ومصطفى فتحي وحسام حسن ومحمد فتحي وكريم حافظ الذي أصيب في مران الأمس بالتواء في القدم لعدم اكتمال شفائه.