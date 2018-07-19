حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر ينهار أمام مفاجآة تابوت سيدي جابر

الرائحة المنبعثة من التابوت كانت لمياه الصرف الصحي وليس "اللعنة" مها يونس في ظل الترقب الدولي الذي انتقل لبلدان العالم بمجرد العثور على تابوت من الجرانيت الأسود أسفل عقار بمحافظة الإسكندرية، استعدت وزارة الآثار على قدم وساق للكشف الأثري الجديد آملة أن يكون نقلة تاريخية جراء اكت

الرائحة المنبعثة من التابوت كانت لمياه الصرف الصحي وليس “اللعنة”





مها يونس

في ظل الترقب الدولي الذي انتقل لبلدان العالم بمجرد العثور على تابوت من الجرانيت الأسود أسفل عقار بمحافظة الإسكندرية، استعدت وزارة الآثار على قدم وساق للكشف الأثري الجديد آملة أن يكون نقلة تاريخية جراء اكتشاف عظيم افتقدته المدينة الساحلية منذ عقود، إلا أن المفاجأة أصابت الحاضرون اليوم أثناء إجراءات فتح التابوت بالصدمة، حيث كانت التوقعات تشير إلى العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.

وبمرور اللحظات الأولى اقترح الأثريون بقيادة الدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فتح 5 سنتيمتر فقط من غطاء التابوت وذلك للتخلص من الروائح الكريهة المعتادة أمام كل التوابيت، ولكن استمرت الرائحة في الانبعاث لحين فتح الغطاء بالكامل، ليعتقد البعض أنها اللحظات الأولى للعنة التابوت كما تردد، ليتبين أنها مياه “صرف صحي” وذلك عقب تحليلها الفوري بموقع الحدث.

وكان الأغرب داخل التابوت اكتشاف وجود 3 مومياوات وهياكل عظيمة غارقة بمياه الصرف، وذلك نتيجة لحدوث كسر بأجزاء التابوت أدت لتسرب المياه بداخله، ليتبخر حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر المنتظر اكتشافها أمام مياه الصرف الصحي.

ووفقا للأثرين بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم عقب فتح تابوت سيدي جابر، تبين بشكل مبدئي أن المومياوات كانت لثلاثة ضباط أو محاربين، مرجعين ذلك لإصابة إحدى الجماجم بسهم.

وكان قد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم التابوت الملعون”، على تابوت سيدي جابر الأشهر في الإسكندرية، والذي ظهر كاكتشاف آثري فريد من نوعه أسفل عقار بشرق الإسكندرية، أثناء حفر أحد المقاولين لأساس العقار لوضع المجسات قبيل أخذ تصريح البناء بنهاية مايو الماضي، والكائن تحديداً في 8 شارع الكرملي بمنطقة سيدي جابر، ليتفاجئ العاملين بالموقع بوجود تابوت ضخم من الجرانيت الأسود، ورأس لتمثال أثري.



وتردد حينها أن التابوت يُمثل نقطة البداية لنهاية العالم المُنتظرة، لافتين إلى أنه سيجلب معه الظلام على مدينة الإسكندرية بمجرد فتحه، وذلك حسبما اعتقد البعض منهم وصدقه الآخرون.

يشار إلى أن التابوت يزن ما يقرب من ٣٠ إلى ٤٠ طنا، ويبلغ عرض التابوت ١,٨٥ سم، و طوله ٢,٦٥ سم، ولم يوجد عليه أى أختام أو نقوش وهو من الجرانيت المحلي.

وكانت قد أعلنت وزارة الآثار عن اكتشاف مقبرة أثرية ترجع للعصر البطلمي، وذلك أثناء أعمال حفر مجسات بأرض أحد المواطنين بشارع الكرميلي بمنطقة سيدي جابر حي شرق الإسكندرية.



وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن المقبرة تحتوي على تابوت مصنوع من الجرانيت الأسود يعد من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها بالإسكندرية حيث يبلغ ارتفاعه ١٨٥ سم وطوله ٢٦٥ سم وعرضه ١٦٥سم.



بينما أشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إلى أن المقبرة وجدت على عمق ٥ أمتار من سطح الأرض، وتلاحظ وجود طبقة من الملاط بين غطاء وجسم التابوت تشير إلى أنه لم يفتح منذ إغلاقه وقت صنعه.



وتابع: “كما تم العثور أيضا بداخل المقبرة على رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر عليه تآكل، يبلغ ارتفاعه ٤٠ سم، ومن المرجح أنه يخص صاحب المقبرة”.



وأكد “عشماوي” أنه فور العثور على المقبرة تم إبلاغ المنطقة الشمالية العسكرية المجاورة للموقع، والتي تقوم بتأمين الموقع، لافتاً إلى أنه جارٍ التنسيق مع قطاع المشروعات والإدارة المركزية للترميم لاستكمال أعمال الكشف عما بداخل التابوت.