حلمي وهنيدي وربيع .. فنانو الكوميديا يستحوذون على الإعلانات الجديدة

يعيش فناني الكوميديا الموجودين بالوسط الفني في مصر حاليا انتعاشة كبيرة باستحواذهم على النصيب الأكبر من الإعلانات التجارية التي تقدمها الشركات المختلفة، وتستعين بهم لتقديم منتجاتهم، وأغلبها تكون شركات للاتصالات مثل أورانج أو اتصالات.

وقدم الفنان محمد هنيدي إعلانيين في فترة قصيرة، الأول لإحدى ماركات الشوكلاته “مولتو ماجنم” وحقق نجاحا كبيرا، والثاني يقدمه حاليا مع المارد لإحدى شركات الاتصالات.

كما يقدم الفنان أحمد حلمي إعلانا تجاريا ناجحا حاليا لاتصالات، وجاء غريبا في محتواه ومثيرا للجدل على مواقع السوشيال ميديا بسبب طريقة كلام حلمي في الإعلان.

كذلك يقدم الفنان علي ربيع إعلانا تجاريا جديدا لأورانج بعنوان “مليونير” وجسد فيه أكثر من شخصية مختلفة وبلوك مميز لكل واحدة فيهم لأول مرة على الشاشة.

عصام زكريا: الإعلانات بالنسبة للفنانين أسهل بكثير من الأعمال الفنية وعائدها المادي كبير

قال الناقد الفني ورئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية عصام زكريا للمال ان : هؤلاء الفنانين تعرض لهم هذه الاعلانات بمقابل مادي كبير يصل لاكثر من مليون جنيه وهي اموال يحصلون عليها من غير تعب مثلما يبذلون مجهودا في تصوير المسلسل او الفيلم السينمائي والذي يتطلب منهم مذاكرة الدور الذي سيقدمونه للجمهور وتصوير العمل ساعات طويلة لاشهر متتالية .

وأضاف الاعلانات سهلة بالنسبة للفنان لانه يتم ارسال سيارة خاصة له لتصويره في 4 او 5 ساعات ثم يعود لمنزله ويحصل على مليون جنيه على الاقل مقابل الاعلان .

وتابع قائلا ان استحواذ فناني الكوميديا حاليا على النصيب الاكبر من الاعلانات المعروضة على الشاشة ، ليس متعمدا لكن هذه الاعلانات تحتاج لتقديم الكوميديا فيها بالاضافة انه يمكن ان يكون فنانين اخرين منشغلين بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية او لم يتم الاتفاق معهم على اجر معين مناسب لهم .

عبدالرحيم حسن: إعلان هنيدي ناجحا ومع الوقت يظهر تأثير هذه الإعلانات مع الجمهور

أوضح الفنان عبدالرحيم حسن أن هذه الإعلانات لا تسبب مللا لدى المشاهدين، وهي وجهة نظر خاصة بالمعلن الذي يحرص على استقطاب نجوم الكوميديا حاليا بدرجة كبيرة عن اي فنانين آخرين في السوق.

وأكد أنه مع مرور الوقت يظهر تأثير الإعلان المعروض على الناس، هل أحبوه أم ملو منه، لافتا إلى أن إعلان محمد هنيدي ناجحا والكثيرين سعداء به .

ولفت إلى أن أي إعلان تجاري ليحقق شهرة معينة يحتاج لفنان له جمهور كبير لاستغلال نجوميته في هذا الاعلان وتحقيقه انتشارا واسعا ، لذلك يتم الاستعانة بفنانين مختلفين والكوميديا مطلوبة في كثير من الاعلانات .