حلمي عبد الباقي لـ«المال»: أغنيتي تنافس في وقت صعب وأنتج لنفسي ولن أغيب مرة أخرى

قال إن بعض الأغنيات الخاصة به بدأت في تحقيق أرقام مشاهدات جيدة مثل "عشان خاطري"

قال الفنان حلمي عبد الباقي لـ”المال” إنه قرر بعد طرحه أغنيته الجديدة “بعتذرلك” مؤخرا، ألا يغيب مرة أخرى عن الساحة الموسيقية والجمهور أبدا مثلما فعل خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن ابتعاده كان بسبب أمور أحبطته في عز نجاح أغنيته “أصعب طريق” الجماهيري، مما دعاه للتوقف فجأة والابتعاد عن الساحة الفنية.

وأشار إلى أنه يقوم حاليا بالإنتاج لنفسه فنيا، مؤكدا أن ذلك أمرا صعبا في ظل منافسة شديدة ووقت تتكلف فيه أغنيات أخرى 3 جنيهات مقابل أغنية يقوم بتسجيلها في استوديو وتوزيع موسيقي وملحنين وشعراء وتكلفة إنتاجية عالية .

وأشار عبد الباقي إلى أنه سيقوم بطرح أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة ، ويهتم حاليا بتطور قناته الرسمية على يوتيوب حيث كانت أغنياته التي قدمها في مشواره الفني مبعثرة على مختلف القنوات.

وأوضح أنه حينما قرر الاهتمام بالقناة ووصع أغنياته عليها بدأت بعض الأغنيات في تحقيق أرقام مشاهدات جيدة مثل “عشان خاطري” التي وصلت لـ450 ألف مشاهدة حتى الآن.