رياضة

حلمي طولان ينتقد حكم لقاء الزمالك: «اللي ملوش ضهر يضرب على بطنه.. كفايا ظلم»

وجه حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، انتقادًا لاذعًا لحكم مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد. ونجح الزمالك في إحراز أول أهداف المباراة…

إسلام مصطفى 10:58 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 10:58 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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وجه حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، انتقادًا لاذعًا لحكم مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

ونجح الزمالك في إحراز أول أهداف المباراة مع نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة قبل أن تؤكدها تقنية الفيديو.

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وقال حلمي طولان، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «هدف الزمالك الأول ظالم، ركلة جزاء من وحي خيال حكم المباراة».

وأضاف: « ملوش ضهر يضرب على بطنه، يا ناس كفايا ظلم هل هذا الموسم انتداب للموسم الماضي؟!»

وعن أداء إنبي اليوم، قال طولان: «لدي إصابات أثرت على الفريق بشكل كبير، إضافة إلى عدم جاهزية المحترفين الأجانب، ولكنني متفائل بالظهور بشكل جيد خلال هذا الموسم».

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بقلم إسلام مصطفى

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