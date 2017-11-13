حلمي: صناعة الأثاث في مصر حققت معادلة الجودة والسعر

عمر سالم: أشاد المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، بما وصلت إليه صناعة الأثاث في مصر، ونجاحها في الوصول للعالمية، وتحقيق معادلة السعر الجيد والجودة في المنتج المصري، ماساهم في زيادة تنافسياتها في الأسواق العالمية وقال حلمي خلال افتتاحه المعرض الثاني لتكنولوجيا صناع

عمر سالم:

أشاد المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، بما وصلت إليه صناعة الأثاث في مصر، ونجاحها في الوصول للعالمية، وتحقيق معادلة السعر الجيد والجودة في المنتج المصري، ماساهم في زيادة تنافسياتها في الأسواق العالمية

وقال حلمي خلال افتتاحه المعرض الثاني لتكنولوجيا صناعة الأثاث بالشرق الأوسط WOODTECH”” بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والذي يختتم فعالياته اليوم الإثنين، إن الوقت قد حان لضرورة العمل معا بروح جماعية، والتخلي عن فكرة العمل كجزر منعزلة، خاصة أن هناك رغبة من الدولة في الارتقاء بالصناعة وتذليل العقبات أمامها، وليس أدل علي ذلك مما شهدته مصر من إصدار عدد من القوانين المهمة الاستثمار والتراخيص وغيرها، وذلك في إطار التسهيل علي المستثمر، وخلق بيئة أعمال مناسبة ومنافسة وجاذبة، لزيادة الصادرات، وتوفير ملايين من فرص العمل.

وأضاف أن معرض “وود تك” يمثل دورًا مهما في التواصل بين المصنعين المصريين والأجانب، خاصة مع مشاركة أكثرمن 53 شركة عالمية، ومصرية متخصصة في صناعة الأثاث، للتعرف على أحدث المستجدات والتصميمات، وما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث من أدوات وآلات وماكينات، وخامات طبيعية وصناعية، كما تم استعرض عدة حلول عملية، وبدائل جديدة للخامات مثل “خشب الأوكوميه” الوارد من الجابون، واستعراض ماكينات حديثة، جار بحث إمكانية البدء فى تصنيعها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المعرض طرح الجديد في استخدام الأخشاب المصنعة بديلا عن الأخشاب الطبيعية، مشيرًا إلي أن صناعة الاثاث عالميا باتت تعتمد علي الأخشاب الصناعية بنسبة تتعدي الـ70% في مقابل تراجع الخشب الطبيعي.

وأكد حلمي أن غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث، باعتبارها “بيت صناع الاثاث” في مصر، تسعي لتقديم كافة أوجه الدعم لأي ورشة ولأي صانع أينما كام مكانه، للنهوض بصناعة الأثاث بإعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، لافتًا إلي أنها ترحب بكل صانع للانضمام لعضوية الغرفة، والاستفادة من الخدمات المقدمة، في ظل حالة الحراك التي تشهدها الغرفة حاليا من خلال فتح واستهداف اسواق تصديرية جديدة، و السعي نحو توفير المادة للخام للصناع باسعار معقولة، والمشاركة في المعارض الخارجية.

كما شهد المعرض أول تجربة لاستخدام الخشب الجابوني كمنتجات تامة الصنع، حيث أشاد احمد بدر عضو مجلس ادارة الغرفة بجودة الخشب مؤكدا أنه سيحقق نجاحا كبيرا خلال الايام المقبلة.