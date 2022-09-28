حلمي بكر لـ«المال»: الجمهور بدأ يرفض ما كان يقبله من قبل وأنا وقفت مع الموسيقى الأصيلة

قال الملحن القدير حلمي بكر إن الجمهور بدأ يرفض ما كان يقبله من قبل مشددا على أنه وقف مع الموسيقى الأصيلة.

وأوضح أنه كان عضوا في الماضي في 3 دورات بمهرجان الموسيقى العربية ودعى فيها أعظم مطربة بالعالم” ويتني هيوستين” لتغني في الأهرامات ، ورغم ذلك حينما دعته الراحلة دكتورة رتيبة الحفني مؤسسة مهرجان الموسيقى العربية للعمل معها لبى طلبها فورا ووقف بجانبها في المكان السليم لحماية التراث والموسيقى الأصيلة .

وأشار في حديثه للمال على هامش فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية اليوم ، أنه يرفض التعليق على أزمة النجم محمد رمضان مؤخرا مع جمهور وشعب الإسكندرية .

وأردف قائلا أن الجمهور قبل هذا النوع من الفن سابقا والآن لم يعد يحبذه وأصبح يرفضه بنفسه ويطالب بمنعه .

أقيم مساء اليوم مؤتمر صحفي كبير بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل .

وحضره أعضاء اللجنة التحضيرية المكونة من مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان ، الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر ، الملحن القدير حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، دكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الموسيقي محمد الموجي ، الشاعر هانى عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، ورشا طموم رئيس اللجنة العلمية واداره محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية