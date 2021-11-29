حلقة نقاشية عن فيلم «الكيت كات» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعقد اليوم اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية بمناسبة مرور 30 عاما على صدور فيلم ” الكيت كات “، لداوود عبد السيد.

ومن المقرر أن تعقد المناقشة في الفترة من 15:30 إلى 17:00، بين كل من كل من داوود عبد السيد، راجح داوود، أنسي أبو سيف، شريف منير، عايدة رياض، حسين القلا، وستكون متاحة للجمهور العام.

داوود عبد السيد، مخرج ومؤلف مصري، بدأ العمل کمساعد مخرج ﻓﻲ بعض الأفلام أهمها “الأرض” لیوسف شاهین، صنع بعد ذلك 9 أفلام من أهم الأعمال ﻓﻲ تاریخ السینما المصریة من بینها “أرض الخوف” و”قدرات غیر عادیة”.

راجح داود ملحن ومؤلف موسیقي مصري، لدیه العدید من المؤلفات الموسیقیة، حصل ﻋﻠﯽ العدید من الجوائز من بینها جوائز المهرجان القومي للسینما المصریة، قام بتألیف الموسیقی التصویریة لأکثر من 40 فیلما مصريا من بینها “الکیت کات” و”أرض الأحلام”.

شريف منير، بدأ الظهور ﻓﻲ عدد من الأعمال الفنیة منذ منتصف الثمانینات، حیث شارك ﻓﻲ مسلسلات مثل “رحلة الملیون”، سطع نجمه بشدة ﻓﻲ فترة التسعینات من خلال تأدیته لشخصیة یوسف ﻓﻲ فیلم “الکیت کات”. ومنذ ذلك الوقت شارك ﻓﻲ عدد کبیر من الأفلام، منها: “سهر اللیالي”، “ولاد العم”، “هستیریا”.

أنسي أبو سيف، مهندس دیکور مصري، عمل ﻓﻲ بدایاته مساعد لمهندس الدیکور بفیلم “المومیاء” مع شادي عبد السلام، وبعدها انطلق بوصفه لأکثر من 45 فیلم من بینهم “عرق البلح”، “أیام السادات” و”الکیت کات” و”رسائل البحر”وغیرهم. وأحدث أعماله هو فیلم “عنها”.

عايدة رياض، ممثلة مصریة. بدأت حیاتها الفنیة کراقصة ﻓﻲ الفرقة القومیة للفنون الشعبیة وعمرها 14 سنة، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولی. بعد ذلك شقت طریقها ﻓﻲ عالم التمثیل، ومن أفلامها “أحلام هند وکامیلیا”، “سوبرمارکت”، “الکیت کات” و”بلاش تبوسني”.