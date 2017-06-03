حلقة رمضان صبحي مع رامز تُغضب السوشيال ميديا

وكالات أغضب ردّ فعل اللاعب المصري رمضان صبحي، ببرنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، عددًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب العديد منهم على صفحاتهم الشخصية انتقادات لردّ فعله مع الفتاة المشارِكة في الحلقة، وكذلك على كمية الألفاظ الخارجة التي تلفَّظ بها في الحلقة. وقام لاعب النادي الأهل

وكالات



أغضب ردّ فعل اللاعب المصري رمضان صبحي، ببرنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، عددًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب العديد منهم على صفحاتهم الشخصية انتقادات لردّ فعله مع الفتاة المشارِكة في الحلقة، وكذلك على كمية الألفاظ الخارجة التي تلفَّظ بها في الحلقة.





وقام لاعب النادي الأهلي المصري وستوك سيتي الإنجليزي، بالاعتداء على الفتاة التي تمثل في البرنامج دور مرافقة الضيف، أثناء المقلب الذي يتعرض له.

وفور علم اللاعب بأن الموقف الذي تعرَّض له مجرد مقلب قام بالاعتداء على الفتاة بالضرب وإلقاء الرمال على وجهها، وهو ما أغضب عددًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت ردود الأفعال على ما أقدم عليه اللاعب صاحب الـ19 عامًا، إذ سخِر البعض من ردّ فعله، خاصة أن الفتاة مجرد ممثلة في البرنامج وليست مسئولة عنه، فلماذا أَقدمَ على ضربها بالشكل الذي ظهر في البرنامج.

وسأل مستخدم آخر عن السبب الذي يجعل رمضان صبحي يعتدي على الفتاة بهذا الشكل؟

وسخِر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من الألفاظ الخارجة التي تلفّظ بها اللاعب أثناء الحلقة.