حلف الأطلسي يفتح النار على روسيا بعد تمرد فاجنر

انتقد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الإثنين روسيا على خلفية تمرد فاجنر المسلح، قائلا إن هذا التمرد يثبت أن الحكومة الروسية الخاصة يظهر أن موسكو ارتكبت خطأ استراتيجيا بشنها لحرب على أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا: “الأحداث التي وقعت في مطلع الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس (فلاديمير) بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا”.

وأضاف: “بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا”.