حلفاء أوكرانيا يتعهدون بمساعدتها بـ 50 مليون مصباح موفر للطاقة

تعهد حلفاء أوكرانيا بتوفير 50 مليون مصباح “إل إي دي” الموفرة للطاقة، لمساعدتها على مواجهة أزمة الطاقة المستفحلة، وتجاوز البرد القاسي خلال أشهر الشتاء، في ظل الهجمات التي تشنها روسيا على البنية التحتية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجيء مساعدات المصابيح في الوقت الذي تعهد فيه حلفاء كييف بتقديم أكثر من مليار دولار في صورة مساعدات أمس الثلاثاء.

التعد بتوفير المصابيح لأوكرانيا جاء هذا التعهد في اجتماع عالمي استضافته فرنسا لمناقشة ما يمكن تقديمه من الآن وحتى مارس للحفاظ على المياه والغذاء والطاقة والصحة والنقل خلال الشتاء القارس المعتاد في أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستوفر 30 مليون مصباح ثنائي باعث للضوء (إل.إي.دي) بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 50 مليونا من هذه المصابيح ستقلل بشكل كبير من نقص الطاقة في البلاد.

وتستخدم مصابيح (إل.إي.دي) في المتوسط طاقة أقل بنسبة 75 % من المصابيح التقليدية ويبلغ عمرها عشرة أمثال المصابيح العادية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام المؤتمر “آمل أن يتبعنا شركاء آخرون”.

وأضافت أن توفير الطاقة من خلال نشر 50 مليون مصباح (إل.إي.دي) في المنازل الأوكرانية سيصل إلى جيجاوات واحد من الكهرباء، أي ما يعادل الإنتاج السنوي لمحطة طاقة نووية.

وتقصف روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر الماضي، ودمرت أو ألحقت الضرر بنصفها.