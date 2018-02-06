حلبي: نقترح إنشاء معرض للأطعمة المصرية والفلافل بالبرازيل

المال- خاصقال ميشيل حلبي، الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن الغرفة تقترح إنشاء معرض للمنتجات المصرية بالبرازيل والترويج للأطباق المصرية مثل الفلافل والمشهورة هناك.وأضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها المجلس التصديري الصناعات الغذائية، إن الفول غير مشهور هناك، والمصريون يستطيعون

المال- خاص

قال ميشيل حلبي، الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن الغرفة تقترح إنشاء معرض للمنتجات المصرية بالبرازيل والترويج للأطباق المصرية مثل الفلافل والمشهورة هناك.

وأضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها المجلس التصديري الصناعات الغذائية، إن الفول غير مشهور هناك، والمصريون يستطيعون تطوير بعض المأكولات وتصديرها للبرازيل، لافتا إلى أنه من الممكن دعوة أصحاب المطاعم للعمل على كيفية تصدير تلك المأكولات.

وأشار إلى أن السوق البرازيلي صعب، ولكن يجب التردد عليه بصورة مستمرة، كما أن الغرفة تدعم المصدرين المصريين، وأثنى على العمل المتواصل التجاري المصري بالبرازيل، والذى يعمل في تناغم تام بالغرفة التجارية العربية البرازيلية.