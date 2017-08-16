حلبية: المصرى أدى نهائى الكأس بكفاءة وثقة

تأكد إصابة منصور بقطع فى الصليبى والغضروف على المصرى:أعرب سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدى، عن رضا مجلسه عن مستوى الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراته بنهائي كأس مصر، أمس أمام النادى الأهلي، رغم خسارة المباراة بهدفين لهدف فى الوقت الإضافي، وذلك فى اللقاء الذى أقيم بين



تأكد إصابة منصور بقطع فى الصليبى والغضروف



على المصرى:



أعرب سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدى، عن رضا مجلسه عن مستوى الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراته بنهائي كأس مصر، أمس أمام النادى الأهلي، رغم خسارة المباراة بهدفين لهدف فى الوقت الإضافي، وذلك فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب.

أشاد حلبية بالروح القتالية العالية التي ظهر عليها اللاعبون، منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وبالأداء الفني القوي الذي أتاح لهم وبكل كفاءة وثقة مواجهة فريق قوي وعنيد كالنادى الأهلي، صاحب الخبرات الدولية الكبيرة، معرباً عن فخره بما قدمه المصري على مدار موسمين، تحت قيادة العميد حسام حسن، وجهازه الفني، الذين يثبتون يوماً بعد يوم مدى كفاءتهم وتميزهم ونجاحهم في صنع فريق قوي ينافس على البطولات.

وأعرب عن سعادته الغامرة بالروح الرياضية التي ظهرت على أداء لاعبي الفريقين، ومدى حرصهم على بعضهم البعض، رغم قوة المباراة وحساسيتها، مضيفاً أن تلك الروح الرياضية تعد أبرز مكاسب اللقاء، بالإضافة إلى الحفاوة البالغة التي سادت لقاء مسئولي مجلس إدارة الناديين، مشيداً بمدى حكمة المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، الذي أشاد بمستوى فريق المصري، ولاعبيه، وجمهوره ومجلس إدارته.

من جانب أخر، تأكد إصابة أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق، بقطع فى الرباط الصليبى، وقطع فى غضروف الركبة، عقب إصابته فى اللقاء، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية والإشاعات، لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج والتأهيل، قبل العودة للملاعب.