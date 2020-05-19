حلا شيحة والجندي ونبيلة عبيد.. عمليات التجميل تفسد التمثيل

عمليات التجميل والبوتوكس والفيلر و”هوليود سمايل” أفسدت وضيعت مواهب عديدة في موسم رمضان الحالي، جملة رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وذلك بعد ظهور أكثر من فنانة بشكل غريب لم يعتاده الجمهور منهم سابقا، بسبب خضوعهم لعمليات التجميل والبوتوكس وغيرها، وأبرزهم الفنانة حلا شيحة التي ظهرت في مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا ووجهها متغير تماما بشكل لم يصدقه الكثيرين، مما أثر ذلك على أدائها التمثيلي في كثير من المشاهد في المسلسل بصورة سلبية، ونجلاء بدر أيضا ظهرت بشكل غريب في مسلسل البرنس.

كما ظهرت كل من الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد أيضا، بشكل غريب على الجمهور في مسلسلهما سكر زيادة الذي يعودان به في موسم رمضان الحالي بعد غياب سنوات عن الشاشة.

صفاء الليثي: لا نستطيع الاندماج معهم بسبب تغيير طبيعة شكلهن

قالت الناقدة الفنية صفاء الليثي إن الأزمة الحقيقية أننا طيلة الوقت لا نستطيع التعامل مع هؤلاء الفنانات بأنهن يقدمن شخصياتهن بشكل حقيقي على الشاشة، ولا نستطيع الاندماج معهن لأننا ننظر لأسنانهن وشفايفهن وبشرتهن غير الطبيعية بدلا من التدقيقي في أدائهن.

وأضافت أن الممثل يتمثل في تعبيرات وجهه وحواجبه وكلها تحولت بالنسبة لهن كانهن اصبحن روبوت”.

وأكدت أنهن قد يقدمن دراما لكن تنقلب الامور لنا بشكل شيئ ، مؤكدة هناك فنانين ظهروا بشكل طبيعي مثل نيلي كريم واسر ياسين حتى يسرا برغم ان سنها كبيرا لكن لاتظهر عليها عمليات التجميل مثل اخرين.

ماجدة خير الله: الإفراط في عمليات التجميل للفنانات مسح ملامح وجوههن الطبيعية

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الإفراط في عمليات التجميل لكثير من الفنانات في موسم رمضان الحالي، أدى لمسح ملامح الوجه الطبيعية وساهم في اظهار انفعالاتهم التمثيلية بشكل غير طبيعي، بالاضافة ان حركات الوجه اصبحت عاجزة عن الانفعالات المطلوبة.

وأضافت أن بحثهم عن ما يدعون أنه جمالا افسد مهنة التمثيل، لأنها قائمة على التعبير عن الانفعالات المختلفة من خلال الوجه وحركات الجسم لكن الوجه اهم شيئ ، حيث إن اللقطات المتوسطة على الشاشة التي تعبر عن المشاعر المختلفة أصبحت معطلة بسبب الوجه والعينين الذين تغيرا شكلهما تماما.

وتابعت قائلة أنهم أصبحوا يبالغون في أدائهما في التمثيل، وبالتالي اصبح المشاهدين غير مرتاحين لرؤية هذا الوجه غير الطبيعي لانه يدرك جيدا ان ” الشفايف” حركتها اصبحت غير طبيعية وكذلك عضلات الوجه مؤكدة ان هذه العمليات اضرت بهم كثيرا في رمضان.

ولفتت خير الله ايضا الى انه هؤلاء الفنانات ظهرن على الشاشة كانهن تمثال شمع ، قائلة اتذكر الراحلة العظيمة فاتن حمامة حينما قامت بتصوير مسلسلها ” وجه القمر” كان يظهر على وجهها تجاعيد في اول يوم تصوير وكان يظهر ذلك على ” المونتير” لكن كانت تجاعيد جميلة تظهر خبرتها وسنها ، ولم تقلل من احساسها على الشاشة بل كانت تؤدي بشكل طبيعي كل الانفعالات.

وأكدت أن هؤلاء الفنانات يبحثن عن الجمال فقط ، لكنهن افسدن احد العناصر الهامة في الاداء ، موضحة ان الجمهور يعي جيدا عمر اي فنانة متسائلة ” جايين تتجوزوا ولا تمثلوا” ، بسبب هوسهن بهذه العمليات بالاضافة لقيامهم بعمل ” هوليود سمايل” بنفس الطريقة لدرجة انه حدثت بلبلة للمشاهدين بسبب تشابه شكل كثير من الفنانات على الشاشة ، مؤكدة لا يجب أن يتشابه كل الفنانات في وجوههن ومنخارهن وأسنانهن لا يصدق أبدا.

أحمد سعد الدين: حلا شيحة كانت ملفتة جدا وأثر ذلك على أدائها في خيانة عهد

يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أنه بالنسبة لنبيلة عبيد ونادية الجندي فذلك بحكم سنهما الكبير، أن يقوما بهذه العمليات من أجل تجميل شكلهما حتى الآن على الشاشة.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية بالنسبة للفنانات التي لم يتجاوزن سن الأربعين حتى الان، مثل حلا شيحة ونجلاء بدر وغيرهما الذين قاما بتغيير شكلهما هذا الموسم بشكل غريب وملفت للنظر.

ولفت إلى أن حلا شيحة وجهها الطبيعي كان جميلا ، لذلك اندهش الكثيرين من تغيير شكلها بهذه الصورة ، مشيرا المشكلة الحقيقية هو قيام فنانات بعمل ” هوليود سمايل” بنفس الطريقة كانهم ذهبوا لطبيب واحد لكن حلا شيحة هي الملفتة للنظر بصورة كبيرة وذلك اثر على ادائها في التمثيل في مسلسل خيانة عهد كثيرا.