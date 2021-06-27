حلا شيحة تتصدر التريند بعد ارتدائها للحجاب مرة ثانية

تصدرت خلال الساعات الاخيرة الفنانة حلا شيحة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشرها لصورتها بالحجاب من جديد تزامنا مع توقيت طرح فيلم مش انا الجديد التي تقوم ببطولته مع تامر حسني وتغيبت عن حضور العرض الخاص له اليومين الماضيين.

وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول سبب غيابها لتخرج على الجميع وتكشف الأسباب عبر حسابها الرسمي فقالت ” بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي، وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم “مش أنا” الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى “مش أنا” وبتمني التوفيق لكل زملائي.

بينما ألمح البعض إلى أن زوجها نصحها بتجاهل الحضور حتى لا تواجه وسائل الإعلام وتضطر للخوض في تفاصيل حياتها الخاصة، ومنذ زواج الفنانة حلا شيحة من الداعية والمنتج الفني معز مسعود وجدل اعتزالها يتردد في الإعلام دائما.

يأتي ذلك بعد قرارها خلع الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى في أغسطس 2018، وقدمت مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا رمضان 2020 ومسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.

يذكر أيضا أنها ابتعدت سابقا عن الأضواء بسبب التزامها الديني وارتدائها الحجاب في عام 2007، بعد زواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان أشهر إسلامه قبل زواجهما ب 4 سنوات، يدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه ابنتين هما خديجة وهنا.

سمير الجمل : مسألة شخصية والجمهور يفقد المصداقية والثقة في هؤلاء الأشخاص

قال الكاتب سمير الجمل أن كثيرين خلعوا الحجاب ثم ارتدوه فيما بعد ، ولانملك ان نقول لهم ماسبب ارتدائهم للحجاب ثم خلعهم له ثم ارتدائه مرة أخرى.

لكن ماتفعله يضحك الناس عليها ، والجمهور لايعطي ثقته لفنانة من هذا النوع برغم انها مسألة شخصية ، والحديث عن كل من تلاعب بهذا الأمر.

وأوضح ان ذلك يدل انها في حالة تذبذب كما يقول المثل ” عين في الجنة وعين في النار” ، وتصريحاتها عن الحجاب والفن انها تغيرت في توقيت طرح فيلمها الجديد مش انا تؤكد انها في حالة تردد كبير ، وقد يكون هناك ظروف تمر بها حاليا تؤثر على قراراتها الحالية.

دعاء حلمي: لاتعرف ماذا تريد والعيب على من يوافق على تشغليها بالفن

وترى الناقدة دعاء حلمي أن حلا شيحة طيلة الوقت مترددة في قراراتها ومودية أيضا ولاتعرف الصح من الخطأ، نريد ان نعلم هلي هي ممثلة أم داعية دينية أم ماذا .

وأشارت إلى أنها طالما تريد ان تتحجب وتبتعد عن الفن فلماذا تعود بعد ذلك ، موضحة العيب على من يوافق على تشغيلها في الفن والسينما والدراما بعد ذلك مثلما حدث منذ عامين.

وتابعت قائلة أنها يجب أن تركز في زواجها من معز مسعود وأبنائها، طالما كل فترة ترى ان الفن حرام وتريد الابتعاد عنه وطيلة الـ15 سنة لا تفعل شيئا سوى انها تتزوج فقط.

وأوضحت قائلة يمكن حينما يصل عمرها ل60 عاما تعي جيدا مالذي تريده من الحياة بشكل حقيقي وتكون قراراتها ليست متخبطة بهذا الشكل.