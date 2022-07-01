«حلاوة حب».. عرض مسرحي يقدم على مسرح السلام الأحد المقبل (صور)

قال الفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «حلاوة حب» يعود من جديد ابتداءً من الأحد المقبل 3 يوليو على مسرح السلام بشارع القصر العيني، ليستمر يوميًا حتى الجمعة القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بعد النجاح الجماهيري والنقدي الذي حققه العرض خلال افتتاحه فى شهر رمضان الماضي.

أحداث العرض تدور في المولد المبهجة، لتسمو بالروح بين متعة الفن وسحر التصوف، فالعرض حالة من تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب المحبين.

«حلاوة الحب» بطولة حسام فياض، ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية أبو زيد، أشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، زكريا، ديكور وملابس هبة عبد الحميد، ألحان مصطفى منصور ، ‏دراما حركية د. سالى أحمد، ‏إنشاد أدهم السعيد، مصطفي منصور، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم