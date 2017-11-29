حلاوة المولد بالتقسيط في مجمعات الحكومة

محمد مجدي قالت الدكتورة شيماء خطاب، المتحدث الإعلامي للشركة العامة للمخابز، إنه تم طرح حلاوة المولد بسعر 55 جنيهاً للكيلو، ويوجد عليه تخفيض 10% لجميع العاملين بالدولة وموظفي الحكومة، وذلك بالمنافذ التابعة لشركتي النيل والأهرام، مع إمكانية التقسيط على 3…

محمد مجدي

قالت الدكتورة شيماء خطاب، المتحدث الإعلامي للشركة العامة للمخابز، إنه تم طرح حلاوة المولد بسعر 55 جنيهاً للكيلو، ويوجد عليه تخفيض 10% لجميع العاملين بالدولة وموظفي الحكومة، وذلك بالمنافذ التابعة لشركتي النيل والأهرام، مع إمكانية التقسيط على 3 شهور.

وأوضحت، في تصريح خاص لـ”المال”، أنه تم إنتاج 20 طنًا من حلاوة المولد، منها 16 تم طرحها في 16 منفذ بيع تابعة للشركة، بالإضافة لشركت النيل، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على مؤسسات صحفية، وجامعات.

يشار إلي أنه يتم طرح عبوة وزن كيلو جرام وتتضمن 11 نوعا من الحلوى بسعر 50 جنيهًا للمستهلك، وطرح عبوة 2 كيلو تتضمن 16 نوعا بسعر 100 جنيه، وعبوة 3 كيلو تتضمن 20 نوعا بسعر 153 جنيهًا، وعبوة 4 كيلو تتضمن 21 نوعا بسعر 200 جنيه، وعبوة 5 كيلو تتضمن 21 نوعا بسعر 255 جنيها، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة.

وجدير بالذكر أن الشركة العامة للمخابز، هي إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.