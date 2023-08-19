حكيم ينعى رفيق عمره أحمد الشوكي: لم تنقطع صداقتنا منذ بدايتنا في المنيا

حرص نجم الأغنية الشعبية حكيم على نعي المطرب الشعبي أحمد الشوكي الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض لفترة قصيرة وتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بالمنيا .

ونشر حكيم عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” و”فيس بوك” صورة الراحل أحمد الشوكي معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحل أغلى الناس أحمد الشوكي، الفنان الإنسان، عشرة عمري الذي لم تنقطع علاقتنا منذ انطلاقتنا سويا في المنيا.. لن أنساك، وستظل ذكرياتنا الجميلة محفورة بداخلي”.

واشتهر أحمد الشوكي بأغنية “أعملك إيه حيرتني” في مسيرته الفنية، وسيتم تحديد موعد إقامة مراسم العزاء الساعات المقبلة.