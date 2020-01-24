حكيم يحيي احتفالية «مصرنا» باستاد القاهرة اليوم

يحيي الفنان الشعبي حكيم احتفالية “مصرنا”، التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، بحضور الآلاف من مختلف الأعمار.

ويوجه حكيم رسالة للشباب خلال الحفل مفادها “اللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير”.

الاحتفالية تقام تحت شعار شعب واحد…. إيد واحدة… وطن واحد”؛ لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلى نصائح كبير العائلة والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية؛ لأنها الأجدر بالعبور بنا إلى بر الأمان، خاصة في ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقي للمصريين، لكن لن يحدث بسبب وعي شبابها والتزامهم بتعليمات قادتهم.