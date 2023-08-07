حكيم يبدأ تحضيرات حفله الغنائي في العلمين

قرر نجم الأغنية الشعبية حكيم بدء عمل تحضيرات حفله الغنائي المقرر اقامته بمهرجان العلمين في 17 أغسطس الجاري.

وسيقوم حكيم بعمل البروفات الأولى للحفل الغنائي بمدينة العلمين ، فور عودته من المملكة العربية السعودية وذلك بالقاهرة باحدى الاستوديوهات بها ، بالاضافة لقيامه بعمل بروفات أخرى قبل اقامة الحفل بمدينة العلمين أيضا .

وسيقدم حكيم للجمهور في الحفل المنتظر بمهرجان العلمين أشهر أغنياته التي أحبها الكثيرين منها ، افرض ، آه ياقلبي ، السلام عليكم ، الحق عليه ، طمني عليك ، أبوسه ، بالاضافة لتقديمه أغنيته الجديدة” مدلعة” التي قام بطرحها مؤخرا ولاقت نجاحا جيدا .

حيث تعاون فيها حكيم مع الشاعر أيمن الطويل والملحن علاء زينهم والموزع الموسيقي طارق مدكور ، ووصلت مشاهداتها حتى الآن حوالي 800 ألف مشاهدة بيوتيوب .