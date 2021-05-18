حكيم ورامي جمال ونوال الزغبي يطرحون أغنيات جديدة بعد رمضان

طرح بعض المطربين أغنيات جديدة للجمهور مؤخرا تزامنا مع أيام عيد الفطر المبارك وبعد انقضاء شهر رمضان ، وأبرزهم المطرب الشعبي حكيم الذي قدم للجمهور أغنية جديدة بعنوان” الليلة عيد” وأغنية “الليلة عيد” من كلمات: صلاح مندي، وألحان: هاني فاروق، وتوزيع : إسلام شيتوس، وتقول كلماتها ” الليلة عيد الفرحة زايدة فيها حبه والجو فيه ريحة السعادة بجد هابة للصبح رقص وهيصة مين سهران معانا دى الفرحة حلوة وربنا ما تستخبى”.

كذلك طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنية جديدة بعنوان “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، والفنان رامي جمال قدم أغنية ” دقيقة واحدة ” كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

خالد الشيباني : تأثير الأغنيات الحديثة أصبح ضعيفا بسبب اليوتيوب والسوشيال ميديا

وأوضح الشاعر الغنائي خالد الشيباني لـ”المال” أن تاثير أغنيات العيد أصبح ضعيفا خاصة الحديثة لأسباب كثيرة منها ما يحدث حاليا في فلسطين والقدس بالإضافة لظروف وباء كورونا يؤثر بصورة كبيرة على مود ونفسية الكثيرين .

وأشار إلى أن توقيت طرح هذه الأغنيات ليس خاطئا كما يعتقد البعض ، لأن كل شخص يختلف عن الآخر وهناك آخرون يحبون تغيير نفسياتهم والخروج من هذه الظروف الصعبة والحالة الاقتصادية السيئة والاجتماعية أيضا التي تسوء .

وتابع أن حكيم دائما يحرص على تقديم أغنية شعبية بكلمات خفيفة للجمهور ، لكن الأزمة أن صناعة الموسيقى تأثرت كثيرا بوجود السوشيال ميديا واليوتيوب ، لم نعد نسمع الأغنيات على شرائط الكاسيت مثل الماضي فكان ذلك وسيلة ترفيه مهمة للجمهور.

وأضاف أنه بظهور الإنترنت منذ سنوات أصبح الجمهور يستمع للأغنيات على الكمبيوتر ، أما بتطور السوشيال ميديا فأصبح الاستماع للأغنية ليس الاهتمام رقم 1 مثل السابق بل تراجعت أهمية ذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب أيضا أصبح مثار اهتمام لمشاهدة الفيديوهات فقط والأغنية يتم تشغليها كخلفية للفيديو ، لذلك قل تأثير الأغنية الحديثة التي يتم طرحها حاليا في السوق .

أكرم عادل : الأغنيات ليس فيها أي جديد فني أو موسيقي وأغنية حكيم سيتحدد مستوى نجاحها بعد فترة

وقال الموزع الموسيقي أكرم عادل إن هذه الأغنيات لم تكن مؤثرة او جاذبة للجمهور مؤخرا ، لأن كلماتها وألحانها بصدق شديد لم تحملان اي جديد موسيقيا او فنيا .

وأشار إلى أن مطربين آخرين كانوا سيطرحون أغنيات جديدة في موسم العيد لكن تراجعوا بسبب أحداث فلسطين الأخيرة التي تنغص مود كثير من الأشخاص والفنانين حاليا .

ويضيف أن أغنية حكيم شارك في تنفيذها موسيقيا معه في الاستوديو ، وبصدق أغنية حكيم التي قدمها سابقا بمناسبة شهر رمضان الكريم “رمضان كريم” حققت نجاحا كبيرا وأصبحت علامة مميزة في هذه المناسبة لكن هل ستكون اغنيته للعيد ” الليلة عيد ” بنفس مستوى النجاح خلال الفترة القادمة او السنين القادمة فذلك سيظهر بعد فترة معينة .

وأكد أن باقي الأغنيات ليس فيها اي جديد ، لذلك مرت مرور الكرام على الجمهور، بالإضافة إلى أن الناس بعد انقضاء شهر رمضان الكريم مشغولة بأجواء العيد وامور اخرى كلها ظروف مجتمعة ساهمت في عدم اقبال الجمهور على هذه الاغنيات او يكون لها اي رواج فني او جماهيري ملحوظ في السوق .