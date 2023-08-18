حكيم لـ«dmc»: «العلمين» أهم مهرجان غنيت فيه في حياتي

حل نجم الأغنية الشعبية حكيم بقناة dmc على هامش حفله الغنائي الذي أحياه بمهرجان العلمين في دورته الأولى، وتحدث حكيم في اللقاء عن جوانب كثيرة في حياته الفنية وحفله الذي قدمه في مدينة العلمين لأول مرة في مسيرته الفنية .

وقال حكيم في تصريحات لقناة dmc على هامش الحفل: فقال حكيم “أنا لفيت العالم، ولفت نظري في العلمين الصروح العظيمة والمباني الشاهقة، كنا نمشي في أي مكان في العالم والدول العربية ونشوفها ونقول ليه ميكونش عندنا ده، واللي إتعمل عندنا أحسن وأنا فخور بما تم عمله في بلدي”.

وأضاف: “أهم مهرجان غنيت فيه في حياتي هو مهرجان العلمين، وأنا أول مرة أزور مدينة العلمين الجديدة ولم أتوقع ما رأيته”.

وكشف عن سر تفاعل الجمهور مع أغانيه بالرقص وحتى الدرامية والحزينة منها قائلا: “المزيكا غذاء الروح، ولما نغني الحاجات الدراما وتتلحن بإيقاع رشيق أحسن حاجة، لما الواحد يرقص ويتمايل بأوجاعه، وممكن دموعه تنزل”، وخلال الحفل قام حكيم بتوزيع هدايا على جمهوره وهي تي شيرت قام بالتوقيع عليه.

وتواصل مدينة العلمين الجديدة إقامة العديد من الحفلات والفعاليات الغنائية بحضور نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، كنوع من أنواع الترويج وتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة.