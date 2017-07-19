حكيم: لا ينافسني أحد على عرش الأغنية الشعبية وأسعى لتقديم دويتوهات عالمية

- لم أعد متحمسا لطرح ألبومات غنائية ونجاح رمضان كريم فاجأنيحوار– أحمد حمدي طرح مؤخرا نجم الأغنية الشعبية حكيم أغنيته الجديدة "على وضعك"، والتي قام بتصويرها في إسبانيا لتظهر بصورة عالمية أو على حد قوله "من أجل إيصال الأغنية الشعبية للعالم برغم حاجز اللغة، كما كشف أنه رفض تقديم شخصية ال

– لم أعد متحمسا لطرح ألبومات غنائية ونجاح رمضان كريم فاجأني



حوار– أحمد حمدي



طرح مؤخرا نجم الأغنية الشعبية حكيم أغنيته الجديدة “على وضعك”، والتي قام بتصويرها في إسبانيا لتظهر بصورة عالمية أو على حد قوله “من أجل إيصال الأغنية الشعبية للعالم برغم حاجز اللغة، كما كشف أنه رفض تقديم شخصية الفنان محمد لطفي في فيلم “حلاوة روح” منذ سنوات، فقرر مجاملة صناع الفيلم بغناء “حلاوة روح” التي كانت سببا في نجاح الفيلم.

“المال” التقت حكيم وتحدثت معه عن كواليس أغنيته الجديدة “على وضعك”، وأسباب غيابه عن السينما، وحقيقة نيته اقتحام الدراما التليفزيونية، ورأيه في أغنيات المهرجانات والألبومات الغنائية.



بدأ النجم حكيم كلامه بالكشف عن أسباب فقدانه للحماس لتقديم ألبوم غنائي في ظل وجود القرصنة على الإنترنت، وتحميل الأغنيات مجانا، ما يضيع حقوق منتجي الموسيقى والمطربين أيضا، مضيفا أن الأغنية المنفردة أصبحت الخيار الأفضل للمطرب لتحقيق التواجد على الساحة الفنية، لذلك سيقوم بطرح أغنية سنجل كل 3 أشهر تقريبا مثل أغنيته الجديدة “على وضعك”.

وأضاف أنه حاول خلال السنوات الماضية تطوير نفسه بتقديم أشكال موسيقية مختلفة مثل ريج تون والصلصلة، لأن المزيكا عامل مهم وتخاطب وجدان الجمهور، لافتا إلى أنه يحاول التواجد في سوق الأغنية العالمية باللغة العربية، رغم أن اللغة هي حاجز للوصول إلى هذا الهدف.

وعن أسباب ابتعاده عن السينما بعد تجربته منذ سنوات “علي سبايسي” قال: إنه يحاول العودة للسينما وجمهورها بعمل سينمائي قوي وليس مجرد رقصة وأغنية مثلما يرى غالبية أفلام زملائه المطربين خلال الفترة السابقة.

وتابع: أن السبكي عرض عليه أن يقدم شخصية الفنان محمد لطفي في فيلم “حلاوة روح” لكنه لم يحب ذلك، فقرر أن يجامل صناع الفيلم بتقديم الأغنية التي حملت نفس اسم الفيلم فكانت سببا في نجاح الفيلم.

كما كشف أنه صمم على تصوير أغنيته الجديدة “على وضعك” في العديد من الدول خارج مصر لتظهر بصورة عالمية، فسافر إلى أنجولا والبرازيل والمكسيك وفي النهاية استقر على تصوير الأغنية في أحد الأماكن بإسبانيا، مضيفا أنه قدم رقصة الزومبا الشهيرة هناك في الأغنية مع الموديلز، ونالت إعجاب الكثيرين.

وعن أغنيته “رمضان كريم” التي قدمها لمسلسل رمضان كريم رمضان الماضي قال: إن الأغنية حينما عرضت عليه من المنتج أحمد السبكي وأحمد عبدالله كانت قاتمة نوعا ما، وأحس أنها تحتاج لإضافة البهجة عليها، فقام بتعديل لحنها قليلا حتى تفرح الناس، وذلك ما حدث بالفعل فحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

ولفت حكيم إلى أنه يفكر في خوض تجربة الدراما التليفزيونية الفترة المقبلة، وأنه يريد تقديم شخصية رجل صعيدي في الدراما، ويتعرض لأحداث ومواقف معينة في حياته ويقوم بتقديم أغنيات في المسلسل أيضا.

وأكد حكيم أنه أعجب بأغنية النجم أحمد شيبة الأخيرة “آه لو لعبت يا زهر” لأنها مليئة بالأحاسيس، بالإضافة إلى أن شيبة صوت مميز وأتمنى له النجاح الكبير.



وأكد أنه لا يرى أن أغنيات المهرجانات التي ظهرت السنين الأخيرة في المجتمع المصري تنتمي للأغنية الشعبية، بل هي مؤذية للأذن بدرجة كبيرة، مؤكدا أنه لا يمكن له أن يقدم هذه النوعية من الأغنيات أبدا.

وأشار إلى أنه أيضا يمكن أن يقدم أغنية وطنية الفترة المقبلة مع زملائه المطربين لو عرضت عليه كلمات مميزة مثل أغنية “تسلم الأيادي” التي قدمها مع إيهاب توفيق وخالد عجاج ومصطفى كامل وحققت نجاحا كبيرا منذ سنوات.

ونوه حكيم إلى أنه لا يقارن نفسه بأي مطرب شعبي في مصر، مؤكدا أن أحد لا ينافسه على عرش الأغنية الشعبية منذ بدايته الفنية وحتى الآن لأنه كسر القوالب الروتينية فيها، واستطاع أن يقدم دويتوهات عالمية مع العديد من النجوم العالميين.

واختتم حديثه أنه يرى أن أفضل دويتو قدمه في مسيرته الفنية مع النجمة أولجا في أغنية “آه يا قلبي” ويفكر في تقديم دويتوهات جديدة الفترة المقبلة مع نجوم عالميين آخرين.