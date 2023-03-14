حكيم : عانيت مع أسرتي في بدايتي الفنية وأخذت «السلام عليكو» من مطرب مسجون

حل نجم الأغنية الشعبية حكيم ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” الساعات الماضية الذي تقدمه المنتجة والإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة dmc، وكشف حكيم في اللقاء عن جوانب كثيرة في حياته الفنية والخاصة، فقال إنه عانى كثيرا مع أسرته من أجل إقناعهم باستكمال حلمه في الغناء.

وأشار الى أنه طلب من والدته وهو يسير معها في أحد شوارع مغاغة أن يدخل الكونسر، فقالت له إيه الكونسر ده؟ رد عليها ثانوي عادي ولكن فيه مزيكا بدرسها كمان”.

وأضاف: “راحت قالت لأبويا وكان باين عليها الاقتناع، ولكن تفاجأت بعدها إنهم ودونى الأزهر وروحت عند خالى في بنى سويف درست بالفعل في الأزهر”.

وتابع حكيم فكشف كواليس أغنيته الشهيرة ” السلام عليكو ” فقال : “قابلنا مرة واحد في مكان مطرب شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى”.

وأردف قائلا: “بعدها لقيت كان في مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة بيبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات”.

وتابع: “لما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير أغنيته، لأننا خدنا منه بس الطلعة بجملة بعد السلام يحلى الكلام”.